Бизнес просит льготы вместо «налога на дивиденды»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает отказаться от идеи «штрафов» за чрезмерные выплаты дивидендов – в прошлом году власти обсуждали введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам. Это следует из презентации РСПП, представленной на заседании в объединении на прошлой неделе («Ведомости» с ней ознакомились, ее подлинность подтвердил близкий к союзу источник). Вместо этого объединение предлагает ввести комплекс льгот, которые простимулируют бизнес больше вкладывать, чем платить акционерам.