В «Роснано» пересмотрели инвестиционную политику

В «Роснано» пересмотрели подход к инвестициям: компания перестанет брать на себя основную часть рисков по проектам, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердил близкий к организации источник. В частности, как поясняют собеседники, институт развития будет вкладываться в инициативы лишь совместно с частными инвесторами, причем доля последних должна быть превалирующей. Целевое соотношение собственных и частных средств при входе в проект – 1 к 4, на этот показатель планируется выйти к 2024 г. К 2030 г. «Роснано» намерена снизить долю своих вложений до 1 к 8. Об этом руководитель компании Сергей Куликов в конце 2021 г. докладывал правительству, уточнил один из источников «Ведомостей».