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В «Роснано» пересмотрели инвестиционную политику

Госкомпания будет вкладывать только при условии разделения рисков с частными инвесторами
Дмитрий Гринкевич
В «Роснано» пересмотрели инвестиционную политику / Евгений Разумный / Ведомости

В «Роснано» пересмотрели подход к инвестициям: компания перестанет брать на себя основную часть рисков по проектам, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердил близкий к организации источник. В частности, как поясняют собеседники, институт развития будет вкладываться в инициативы лишь совместно с частными инвесторами, причем доля последних должна быть превалирующей. Целевое соотношение собственных и частных средств при входе в проект – 1 к 4, на этот показатель планируется выйти к 2024 г. К 2030 г. «Роснано» намерена снизить долю своих вложений до 1 к 8. Об этом руководитель компании Сергей Куликов в конце 2021 г. докладывал правительству, уточнил один из источников «Ведомостей».

Логика такого подхода в снижении рисков инвестиций в убыточные проекты, пояснил близкий к правительству источник. Во-первых, инвесткомитет госструктуры не всегда способен оценить реальную перспективность проекта, бизнес часто лучше государства понимает, во что вкладывать. Во-вторых, «Роснано» более не готова брать на себя основные риски по проекту. Ее ключевая функция будет в том, чтобы подставить плечо, гарантировать вложения в тот или иной венчурный проект, но не становиться для него основным источником капитала, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных