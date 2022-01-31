Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Правительство перезапустит главный инвестрежим для мегапроектов после годового перерыва

ВЭБу согласовано эксклюзивное право сопровождать соглашения о защите капвложений
Дмитрий Гринкевич Ольга Агеева
Инструмент СЗПК, несмотря на свою сложную историю, все так же востребован / Getty Images

Бизнес в ближайшие месяцы вновь сможет пользоваться инструментом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – ключевым для ускорения притока инвестиций в экономику механизмом. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник, информацию подтвердили два федеральных чиновника. Инструмент был запущен в конце 2020 г. и действовал лишь до апреля 2021 г., когда «срок годности» действующих на тот период правил заключения соглашений истек, а новый порядок, на который рассчитывали в правительстве, так и не был одобрен.

Техника подписания СЗПК не будет принципиально отличаться от предыдущей версии – заявки будут рассматриваться в таком же ручном режиме, уверяют собеседники «Ведомостей» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства. Но у правил, как и в прошлый раз, также будет «срок годности» – заключать соглашения можно будет ориентировочно до середины июня. После этого, как ожидается, заработает государственная информационная система (ГИС) «Капиталовложения», с помощью которой инвесторы смогут подписывать СЗПК в электронной форме. О том, что ГИС планируется запустить во втором полугодии 2022 г., журналистам сообщил 31 января представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего СЗПК.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных