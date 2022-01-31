Правительство перезапустит главный инвестрежим для мегапроектов после годового перерыва

Техника подписания СЗПК не будет принципиально отличаться от предыдущей версии – заявки будут рассматриваться в таком же ручном режиме, уверяют собеседники «Ведомостей» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства. Но у правил, как и в прошлый раз, также будет «срок годности» – заключать соглашения можно будет ориентировочно до середины июня. После этого, как ожидается, заработает государственная информационная система (ГИС) «Капиталовложения», с помощью которой инвесторы смогут подписывать СЗПК в электронной форме. О том, что ГИС планируется запустить во втором полугодии 2022 г., журналистам сообщил 31 января представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего СЗПК.