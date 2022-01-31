Как потребительские цены в России изменились для разных групп населения

Общий для всего населения рост потребительских цен в России по итогам 2021 г. составил 8,4% – это максимум с 2015 г. (тогда он приблизился к 13%), следует из данных Росстата. Продовольственные товары подорожали в среднем на 10,6%, непродовольственные – на 8,6%, услуги – на 5%.