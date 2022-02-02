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31% бизнесменов готовы передать компанию детям

Остальные не определились с преемником или хотят продать бизнес
Ольга Агеева
При жизни организовать преемственность можно дарением долей в компании наследникам, которым можно доверить управление, либо созданием трастовых структур / Getty Images

Большинство частных компаний оказались не готовы к ситуации внезапной смены собственника и не имеют специальных механизмов преемственности, показало исследование аудиторско-консалтинговой организации EY «Частный и семейный бизнес в России», с которым ознакомились «Ведомости».

В России развитие частного и семейного бизнеса в отличие от других стран началось лишь в ­1990-е гг., напоминают эксперты. В большинстве частных компаний бразды правления все еще находятся в руках у первого поколения собственников. Бизнесмены, сделавшие состояние в 1990-е и 2000-е, приближаются к преклонному возрасту: в ближайшие годы произойдет самый серьезный в экономике страны переход капитала от одного поколения владельцев к другому, уверены в EY. Проблема в том, что культура преемственности в России еще не сформировалась, говорит партнер EY Private, руководитель группы по работе с частными компаниями в России Алина Лаврентьева: «Если бизнес не видел этого на практике, тяжелее начинать с чистого листа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных