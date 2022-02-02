31% бизнесменов готовы передать компанию детям

В России развитие частного и семейного бизнеса в отличие от других стран началось лишь в ­1990-е гг., напоминают эксперты. В большинстве частных компаний бразды правления все еще находятся в руках у первого поколения собственников. Бизнесмены, сделавшие состояние в 1990-е и 2000-е, приближаются к преклонному возрасту: в ближайшие годы произойдет самый серьезный в экономике страны переход капитала от одного поколения владельцев к другому, уверены в EY. Проблема в том, что культура преемственности в России еще не сформировалась, говорит партнер EY Private, руководитель группы по работе с частными компаниями в России Алина Лаврентьева: «Если бизнес не видел этого на практике, тяжелее начинать с чистого листа».