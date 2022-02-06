Данные ФНС о выручке по отраслям и регионам откроют для малого и среднего бизнеса

Услуга поможет предпринимателям провести аналитику для более эффективного принятия решения об открытии своего дела или его диверсификации, полагают в КМСП. С помощью сервиса можно увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности, насколько это живой и быстрорастущий сегмент или, наоборот, в нем отмечается стагнация, пояснил представитель КМСП. Кроме того, данные по сбыту будут полезны предпринимателям, которые хотят расширить географию своего бизнеса.