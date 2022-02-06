Данные ФНС о выручке по отраслям и регионам откроют для малого и среднего бизнеса

Данные ФНС о выручке по отраслям и регионам откроют для малого и среднего бизнесаС их помощью предпринимателям будет легче оценить перспективы расширения
Малый и средний бизнес получит доступ к закрытой до этого статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказал «Ведомостям» представитель Корпорации МСП (КМСП). В частности, МСП предоставят следующие наборы обезличенных данных: динамику выручки, средний чек, количество зарегистрированных юрлиц и контрольно-кассовых аппаратов в отраслевом и региональном разрезе. Статистика будет доступна в новом сервисе «Цифровая платформа МСП».
Услуга поможет предпринимателям провести аналитику для более эффективного принятия решения об открытии своего дела или его диверсификации, полагают в КМСП. С помощью сервиса можно увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности, насколько это живой и быстрорастущий сегмент или, наоборот, в нем отмечается стагнация, пояснил представитель КМСП. Кроме того, данные по сбыту будут полезны предпринимателям, которые хотят расширить географию своего бизнеса.