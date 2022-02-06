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Данные ФНС о выручке по отраслям и регионам откроют для малого и среднего бизнеса

С их помощью предпринимателям будет легче оценить перспективы расширения
Анастасия Бойко
Статистика для бизнеса – это полезный инструмент, но такие данные пригодились бы не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного / Евгений Егоров / Ведомости

Малый и средний бизнес получит доступ к закрытой до этого статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказал «Ведомостям» представитель Корпорации МСП (КМСП). В частности, МСП предоставят следующие наборы обезличенных данных: динамику выручки, средний чек, количество зарегистрированных юрлиц и контрольно-кассовых аппаратов в отраслевом и региональном разрезе. Статистика будет доступна в новом сервисе «Цифровая платформа МСП».

Услуга поможет предпринимателям провести аналитику для более эффективного принятия решения об открытии своего дела или его диверсификации, полагают в КМСП. С помощью сервиса можно увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности, насколько это живой и быстрорастущий сегмент или, наоборот, в нем отмечается стагнация, пояснил представитель КМСП. Кроме того, данные по сбыту будут полезны предпринимателям, которые хотят расширить географию своего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных