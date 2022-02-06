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Как борьба Китая с пандемией вредит поставщикам аграрной продукции

На импорт из России ограничения не распространяются
Илья Лакстыгал Ксения Потаева Глеб Мишутин
NOEL CELIS / AFP

Производители овощей и фруктов из Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и Лаоса, жалуются на трудности с поставками своей продукции в Китай и угрозу разорения. Из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае на приграничных КПП выстроились очереди из тысяч грузовиков с сельхозпродукцией южных и юго-восточных соседей КНР, сообщает The New York Times со ссылкой на региональных аграриев и ассоциации производителей. В то же время для российских поставщиков продовольствия и логистических операторов ситуация на китайском направлении, напротив, улучшилась, сообщили «Ведомостям» представители профильных бизнесов.

Еще в середине января правительства КНР и Вьетнама договорились о смягчении санитарных ограничений на границе, которая была впервые с начала пандемии полностью закрыта в конце декабря 2021 г., сообщало агентство «Синьхуа». Был открыт после трехнедельного простоя КПП Дунсин – Монг-Кай, а также переходы Лунбанг и Пинмэн, через которые в Китай шла треть экспорта вьетнамских овощей и фруктов. Ключевым фруктом, отправляемым из Вьетнама в КНР, является питахайя, ее производители терпят убытки из-за простоев и безуспешно ищут альтернативы китайскому рынку. Несмотря на то что контроль был немного ослаблен, пробки из вьетнамских грузовиков только на переходах вьетнамско-китайской границы, согласно данным Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, достигают 2000 машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных