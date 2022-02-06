Как борьба Китая с пандемией вредит поставщикам аграрной продукции

Как борьба Китая с пандемией вредит поставщикам аграрной продукцииНа импорт из России ограничения не распространяются
Производители овощей и фруктов из Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и Лаоса, жалуются на трудности с поставками своей продукции в Китай и угрозу разорения. Из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае на приграничных КПП выстроились очереди из тысяч грузовиков с сельхозпродукцией южных и юго-восточных соседей КНР, сообщает The New York Times со ссылкой на региональных аграриев и ассоциации производителей. В то же время для российских поставщиков продовольствия и логистических операторов ситуация на китайском направлении, напротив, улучшилась, сообщили «Ведомостям» представители профильных бизнесов.
Еще в середине января правительства КНР и Вьетнама договорились о смягчении санитарных ограничений на границе, которая была впервые с начала пандемии полностью закрыта в конце декабря 2021 г., сообщало агентство «Синьхуа». Был открыт после трехнедельного простоя КПП Дунсин – Монг-Кай, а также переходы Лунбанг и Пинмэн, через которые в Китай шла треть экспорта вьетнамских овощей и фруктов. Ключевым фруктом, отправляемым из Вьетнама в КНР, является питахайя, ее производители терпят убытки из-за простоев и безуспешно ищут альтернативы китайскому рынку. Несмотря на то что контроль был немного ослаблен, пробки из вьетнамских грузовиков только на переходах вьетнамско-китайской границы, согласно данным Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, достигают 2000 машин.