Минфин сообщил о неудачной попытке Голландии вернуться к переговорам по налогам

1 февраля правительство Нидерландов опубликовало письмо минфина королевства в парламент. В документе депутатам предлагалось ознакомиться с планами подписания новых налоговых соглашений и ходом переговоров по этому вопросу. Представитель минфина напоминал парламенту о том, что в июне прошлого года СИДН с Россией было расторгнуто. Российские предложения по перезаключению соглашения на новых условиях пошли гораздо дальше, чем просто борьба с уклонением от уплаты налогов, говорится в письме. Нидерланды, по его словам, внесли ряд фундаментальных инициатив, направленных на предотвращение злоупотреблений договором, но в то же время защищающих интересы реальных голландских компаний. Но предложения королевства были отвергнуты, сообщалось в документе. В настоящее время Нидерланды договорились с Россией о проведении нового раунда переговоров и представили первое предложение по будущему соглашению, сообщал голландский минфин.