Минфин сообщил о неудачной попытке Голландии вернуться к переговорам по налогам

Минфин сообщил о неудачной попытке Голландии вернуться к переговорам по налогамКоролевство недавно предложило России новую редакцию соглашения
В конце прошлого года Нидерланды направили в правительство проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По его словам, коллеги из Голландии предложили заключить СИДН, по сути, на тех же условиях, которые ранее были отвергнуты российской стороной (на данный момент между странами не действует никакого соглашения, оно было расторгнуто в 2021 г. – «Ведомости»), уточнил собеседник. «Соответственно, сейчас нет основы для начала переговоров, мы не наблюдаем перспектив для быстрого прогресса в этом вопросе», – резюмировал представитель Минфина.
1 февраля правительство Нидерландов опубликовало письмо минфина королевства в парламент. В документе депутатам предлагалось ознакомиться с планами подписания новых налоговых соглашений и ходом переговоров по этому вопросу. Представитель минфина напоминал парламенту о том, что в июне прошлого года СИДН с Россией было расторгнуто. Российские предложения по перезаключению соглашения на новых условиях пошли гораздо дальше, чем просто борьба с уклонением от уплаты налогов, говорится в письме. Нидерланды, по его словам, внесли ряд фундаментальных инициатив, направленных на предотвращение злоупотреблений договором, но в то же время защищающих интересы реальных голландских компаний. Но предложения королевства были отвергнуты, сообщалось в документе. В настоящее время Нидерланды договорились с Россией о проведении нового раунда переговоров и представили первое предложение по будущему соглашению, сообщал голландский минфин.
«Ведомости» направили запрос в минфин Нидерландов.