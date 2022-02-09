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Зачем властям рейтинг регионов по развитию малого бизнеса

Что по этому поводу думают в субъектах
Анастасия Бойко
Для определения места в рейтинге внутри каждой группы Минэкономразвития предлагает использовать несколько критериев / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предложило составить рейтинг субъектов России по уровню развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Методику и показатели, по которым предлагается проводить оценку, представила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями регионов. По ее словам, рейтинг должен показывать прогресс региона в работе с сектором МСП.

Инструмент нужен для того, чтобы стимулировать субъекты более усердно работать над выполнением показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а также выровнять результаты по регионам, передала «Ведомостям» через представителя Илюшникова. В соответствии с рейтингом будут совершенствоваться меры поддержки субъектами МСП, отметила она. При этом на распределение субсидий регионам ранжирование не повлияет, заверила она. В 2022 г. размер субсидий субъектам по нацпроекту со стороны Минэкономразвития увеличится почти на 20% – с 12,5 млрд руб. в 2021 г. до 14,8 млрд руб., напомнила замминистра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных