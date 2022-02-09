Зачем властям рейтинг регионов по развитию малого бизнеса

Инструмент нужен для того, чтобы стимулировать субъекты более усердно работать над выполнением показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а также выровнять результаты по регионам, передала «Ведомостям» через представителя Илюшникова. В соответствии с рейтингом будут совершенствоваться меры поддержки субъектами МСП, отметила она. При этом на распределение субсидий регионам ранжирование не повлияет, заверила она. В 2022 г. размер субсидий субъектам по нацпроекту со стороны Минэкономразвития увеличится почти на 20% – с 12,5 млрд руб. в 2021 г. до 14,8 млрд руб., напомнила замминистра.