Власти введут новое условие для заключения соглашений о защите инвестиций

Присоединение к налоговому мониторингу позволит снизить риски для обеих сторон – как для государства, так и для бизнеса, полагает федеральный чиновник, участвовавший в совещании. «В последние месяцы велась дискуссия о том, что СЗПК создают плохо контролируемые риски для бюджетной системы. Если будет налоговый мониторинг от ФНС, то вряд ли у кого-то найдутся основания даже помыслить о возможных злоупотреблениях инструментом соглашений. Налоговая просто скажет – ребят, мы же видим», – пояснил источник.