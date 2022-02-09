Власти введут новое условие для заключения соглашений о защите инвестиций

Власти введут новое условие для заключения соглашений о защите инвестицийКомпании должны будут предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным
Бизнес сможет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по новым инвестпроектам только после того, как откроет ФНС удаленный доступ к данным о своих финансовых потоках. Обязательство присоединиться к механизму так называемого налогового мониторинга (специальный инструмент службы, действующий с 2016 г.) как условие подписания СЗПК обсуждалось 8 февраля в правительстве на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали «Ведомостям» три участника этой встречи.
Информацию в целом подтвердил представитель Минэка. Онлайн-контроль ФНС будет распространяться только на организацию, реализующую проект (бизнесу нужно выделять отдельную структуру под СЗПК из общей группы), открыть налоговикам удаленный доступ к информации нужно будет в течение трех лет после заключения соглашения, уточнил близкий к правительству источник. Поправка внесена в законопроект о внесении изменений в 69-ФЗ («О защите и поощрении капиталовложений»), сейчас документ находится на межведомственном согласовании.
Присоединение к налоговому мониторингу позволит снизить риски для обеих сторон – как для государства, так и для бизнеса, полагает федеральный чиновник, участвовавший в совещании. «В последние месяцы велась дискуссия о том, что СЗПК создают плохо контролируемые риски для бюджетной системы. Если будет налоговый мониторинг от ФНС, то вряд ли у кого-то найдутся основания даже помыслить о возможных злоупотреблениях инструментом соглашений. Налоговая просто скажет – ребят, мы же видим», – пояснил источник.