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Власти под давлением ЕС решили впустить в САРы российские холдинги

Поправки предложили на фоне сообщений о внесении России в серый список стран
Ольга Агеева
На «переезд» в САРы своих налогоплательщиков власти регионов смогут накладывать вето / Денис Абрамов / Ведомости

Правительство решило открыть российским холдингам доступ в специальные административные районы (САР), которые изначально созданы для возврата капитала исключительно из-за рубежа. Нормы о «донастройке» режима САРов появились среди поправок ко второму чтению к законопроекту по другой теме – о новом налоговом режиме для микропредприятий – Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).

О том, что Минфин намерен впустить в САРы российские компании, «Ведомости» узнали в ноябре 2021 г. Открыть доступ в САР российским холдингам – одно из требований ЕС, который счел САРы «вредоносным» налоговым режимом (harmful tax regime) и включил Россию в серый список (Annex II). ЕС внесла Россию в проект серого списка юрисдикций, рассказал 10 февраля «Ведомостям» близкий к правительству источник и подтвердили два осведомленных источника. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г. Представитель Совета ЕС подчеркивал в беседе с «Ведомостями», что включение в серый список не означает признание страны «плохой» юрисдикцией. «Для стран из этого списка нет никаких последствий», – заверил он. Документ будет принят ориентировочно 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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