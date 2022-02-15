Власти под давлением ЕС решили впустить в САРы российские холдинги

Власти под давлением ЕС решили впустить в САРы российские холдингиПоправки предложили на фоне сообщений о внесении России в серый список стран
Правительство решило открыть российским холдингам доступ в специальные административные районы (САР), которые изначально созданы для возврата капитала исключительно из-за рубежа. Нормы о «донастройке» режима САРов появились среди поправок ко второму чтению к законопроекту по другой теме – о новом налоговом режиме для микропредприятий – Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).
О том, что Минфин намерен впустить в САРы российские компании, «Ведомости» узнали в ноябре 2021 г. Открыть доступ в САР российским холдингам – одно из требований ЕС, который счел САРы «вредоносным» налоговым режимом (harmful tax regime) и включил Россию в серый список (Annex II). ЕС внесла Россию в проект серого списка юрисдикций, рассказал 10 февраля «Ведомостям» близкий к правительству источник и подтвердили два осведомленных источника. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г. Представитель Совета ЕС подчеркивал в беседе с «Ведомостями», что включение в серый список не означает признание страны «плохой» юрисдикцией. «Для стран из этого списка нет никаких последствий», – заверил он. Документ будет принят ориентировочно 24 февраля.