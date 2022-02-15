Власти под давлением ЕС решили впустить в САРы российские холдинги

О том, что Минфин намерен впустить в САРы российские компании, «Ведомости» узнали в ноябре 2021 г. Открыть доступ в САР российским холдингам – одно из требований ЕС, который счел САРы «вредоносным» налоговым режимом (harmful tax regime) и включил Россию в серый список (Annex II). ЕС внесла Россию в проект серого списка юрисдикций, рассказал 10 февраля «Ведомостям» близкий к правительству источник и подтвердили два осведомленных источника. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г. Представитель Совета ЕС подчеркивал в беседе с «Ведомостями», что включение в серый список не означает признание страны «плохой» юрисдикцией. «Для стран из этого списка нет никаких последствий», – заверил он. Документ будет принят ориентировочно 24 февраля.