ФНС ответила на опасения бизнеса о блокировке активов при проверках

Федеральная налоговая служба (ФНС) отреагировала на беспокойство делового сообщества о планах по заморо́зке активов предприятий и индивидуальных предпринимателей сразу после начала выездной проверки. Внесенный в Госдуму законопроект обсуждался на заседании экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству Госдумы 24 февраля. «Ведомости» следили за трансляцией.