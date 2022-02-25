ФНС ответила на опасения бизнеса о блокировке активов при проверках

ФНС ответила на опасения бизнеса о блокировке активов при проверкахУклонисты ежегодно выводят имущество на сумму от 20 млрд до 80 млрд руб.
Федеральная налоговая служба (ФНС) отреагировала на беспокойство делового сообщества о планах по заморо́зке активов предприятий и индивидуальных предпринимателей сразу после начала выездной проверки. Внесенный в Госдуму законопроект обсуждался на заседании экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству Госдумы 24 февраля. «Ведомости» следили за трансляцией.
Вокруг законопроекта о расширении полномочий налоговых органов возникло много «легенд и мифов», заявил замглавы ФНС Константин Чекмышев. Но за время работы над ним найдена «наиболее мягкая модель», считает он.
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