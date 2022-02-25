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ФНС ответила на опасения бизнеса о блокировке активов при проверках

Уклонисты ежегодно выводят имущество на сумму от 20 млрд до 80 млрд руб.
Ольга Агеева
Основная задача законопроекта – предупредить преднамеренное банкротство / Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) отреагировала на беспокойство делового сообщества о планах по заморо́зке активов предприятий и индивидуальных предпринимателей сразу после начала выездной проверки. Внесенный в Госдуму законопроект обсуждался на заседании экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству Госдумы 24 февраля. «Ведомости» следили за трансляцией.

Вокруг законопроекта о расширении полномочий налоговых органов возникло много «легенд и мифов», заявил замглавы ФНС Константин Чекмышев. Но за время работы над ним найдена «наиболее мягкая модель», считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных