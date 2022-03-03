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Как ограничения на вывод валюты из России скажутся на экономике

Принятые правительством меры касаются компаний и физических лиц из «недружественных» стран
Ольга Агеева
В ближайшем будущем произойдет «перестройка» финансовых потоков части российских бенефициаров обратно в Россию / Александра Зотова / PhotoXPress

Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. ЦБ распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в эти государства. В списке ЦБ 43 «недружественные» по отношению к России страны (перечень есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил топ-менеджер крупного банка, см. инфографику). Банки должны приостановить транзакции в период с 1 по 31 марта.

Граждане из стран, не включенных в список, по-прежнему могут совершать банковские переводы из России за рубеж. Но нерезидентам (даже из стран, которые не вводили санкции) ограничили трансграничные переводы без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. «Ведомости» направили запросы в «Золотую корону», «Юнистрим», Western Union, Contact (QIWI). Эти сервисы и ранее устанавливали лимит на переводы в месяц. Пока такие переводы также приостановлены с 1 по 31 марта включительно. Основная цель ЦБ – не допустить оттока средств из российской экономики и поддержать финансовую стабильность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных