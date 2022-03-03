Как ограничения на вывод валюты из России скажутся на экономике

Как ограничения на вывод валюты из России скажутся на экономикеПринятые правительством меры касаются компаний и физических лиц из «недружественных» стран
Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. ЦБ распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в эти государства. В списке ЦБ 43 «недружественные» по отношению к России страны (перечень есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил топ-менеджер крупного банка, см. инфографику). Банки должны приостановить транзакции в период с 1 по 31 марта.
Граждане из стран, не включенных в список, по-прежнему могут совершать банковские переводы из России за рубеж. Но нерезидентам (даже из стран, которые не вводили санкции) ограничили трансграничные переводы без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. «Ведомости» направили запросы в «Золотую корону», «Юнистрим», Western Union, Contact (QIWI). Эти сервисы и ранее устанавливали лимит на переводы в месяц. Пока такие переводы также приостановлены с 1 по 31 марта включительно. Основная цель ЦБ – не допустить оттока средств из российской экономики и поддержать финансовую стабильность.