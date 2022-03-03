Как ограничения на вывод валюты из России скажутся на экономике

Граждане из стран, не включенных в список, по-прежнему могут совершать банковские переводы из России за рубеж. Но нерезидентам (даже из стран, которые не вводили санкции) ограничили трансграничные переводы без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. «Ведомости» направили запросы в «Золотую корону», «Юнистрим», Western Union, Contact (QIWI). Эти сервисы и ранее устанавливали лимит на переводы в месяц. Пока такие переводы также приостановлены с 1 по 31 марта включительно. Основная цель ЦБ – не допустить оттока средств из российской экономики и поддержать финансовую стабильность.