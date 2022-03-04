МЭА подготовило план для отказа Европы от российского газа

МЭА подготовило план для отказа Европы от российского газаВ ближайшие годы осуществить его не удастся, уверены эксперты
На фоне ведущейся Россией на Украине специальной военной операции Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало план по сокращению импорта газа из РФ в Евросоюз. Об этом сообщается в релизе агентства.
По оценке МЭА, этот план позволит Европе уменьшить газовую зависимость от России на 50 млрд куб. м в год, что составляет более трети от объема ежегодных поставок «Газпрома» в ЕС. По оценкам МЭА, в 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 155 млрд куб. м газа, что составило около 45% от всего газового импорта ЕС и около 40% от общего потребления. В начале января председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2021 г. компания поставила в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб. м больше, чем годом ранее.