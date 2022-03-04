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МЭА подготовило план для отказа Европы от российского газа

В ближайшие годы осуществить его не удастся, уверены эксперты
Матвей Катков
ЕС как минимум с 2009 г. работает над сокращением зависимости от поставок энергоресурсов из России / Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg via Getty Images

На фоне ведущейся Россией на Украине специальной военной операции Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало план по сокращению импорта газа из РФ в Евросоюз. Об этом сообщается в релизе агентства.

По оценке МЭА, этот план позволит Европе уменьшить газовую зависимость от России на 50 млрд куб. м в год, что составляет более трети от объема ежегодных поставок «Газпрома» в ЕС. По оценкам МЭА, в 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 155 млрд куб. м газа, что составило около 45% от всего газового импорта ЕС и около 40% от общего потребления. В начале января председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2021 г. компания поставила в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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