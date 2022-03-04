МЭА подготовило план для отказа Европы от российского газа

По оценке МЭА, этот план позволит Европе уменьшить газовую зависимость от России на 50 млрд куб. м в год, что составляет более трети от объема ежегодных поставок «Газпрома» в ЕС. По оценкам МЭА, в 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 155 млрд куб. м газа, что составило около 45% от всего газового импорта ЕС и около 40% от общего потребления. В начале января председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2021 г. компания поставила в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб. м больше, чем годом ранее.