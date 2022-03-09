Власти заявили о возможности национализации производства иностранных компаний

7 марта секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство»: «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств». «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим, – сообщил он. – Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан». Национализация не позволит крушить «производственный потенциал изнутри».