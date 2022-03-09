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Власти заявили о возможности национализации производства иностранных компаний

Конкретные юридические инструменты пока не выработаны, но их можно найти
Марина Царева Дмитрий Гринкевич
Уход ИКЕА коснется 15 000 сотрудников -- это одна из самых крупных по численности штата иностранных компаний в России / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские политики и чиновники пытаются определиться по поводу того, насколько жесткой должна быть реакция на решения иностранных компаний о закрытии или приостановке работы в России во время военной спецоперации на Украине.

7 марта секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство»: «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств». «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим, – сообщил он. – Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан». Национализация не позволит крушить «производственный потенциал изнутри».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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