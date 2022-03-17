ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валюты

ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валютыКредитные организации вправе блокировать подозрительные платежи
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева. Копия документа от 16 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, которым известно о распространении регулятором этих предписаний по российским кредитным организациям. Банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. В том числе повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС).
Кроме этого ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов. В частности, нужно фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции. «Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций по покупке товаров могут свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», – уточняется в письме регулятора. Под особым контролем должны быть операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой, пишет Исаев.