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ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валюты

Кредитные организации вправе блокировать подозрительные платежи
Ольга Агеева Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева. Копия документа от 16 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, которым известно о распространении регулятором этих предписаний по российским кредитным организациям. Банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. В том числе повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС).

Кроме этого ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов. В частности, нужно фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции. «Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций по покупке товаров могут свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», – уточняется в письме регулятора. Под особым контролем должны быть операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой, пишет Исаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных