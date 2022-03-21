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Эксперты оценили программу количественного смягчения ЦБ в сумму до 1 трлн рублей

Выкуп ОФЗ Банком России высвободит ликвидность для кредитования экономики
Дмитрий Гринкевич Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

В пятницу, 18 марта, Банк России фактически анонсировал запуск программы количественного смягчения (Quantitative easing, QE). Регулятор начнет выкупать правительственные рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) с понедельника – в этот день торги ОФЗ будут возобновлены после почти четырехнедельного перерыва. К такому инструменту ЦБ прибегнет впервые в современной истории. Официальные цели покупок госдолга – стабилизация стоимости ОФЗ, т. е., по сути, предотвращение обвала цены суверенных бумаг, а также обеспечение ликвидности на финансовом рынке.

«Банк России будет покупать ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям», – сообщается в пресс-релизе регулятора, распространенном в пятницу, 18 марта. Впоследствии ЦБ планирует продать приобретенные в результате программы количественного смягчения ОФЗ – для нейтрализации влияния этих покупок на денежно-кредитную политику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных