Эксперты оценили программу количественного смягчения ЦБ в сумму до 1 трлн рублей

Эксперты оценили программу количественного смягчения ЦБ в сумму до 1 трлн рублейВыкуп ОФЗ Банком России высвободит ликвидность для кредитования экономики
В пятницу, 18 марта, Банк России фактически анонсировал запуск программы количественного смягчения (Quantitative easing, QE). Регулятор начнет выкупать правительственные рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) с понедельника – в этот день торги ОФЗ будут возобновлены после почти четырехнедельного перерыва. К такому инструменту ЦБ прибегнет впервые в современной истории. Официальные цели покупок госдолга – стабилизация стоимости ОФЗ, т. е., по сути, предотвращение обвала цены суверенных бумаг, а также обеспечение ликвидности на финансовом рынке.
«Банк России будет покупать ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям», – сообщается в пресс-релизе регулятора, распространенном в пятницу, 18 марта. Впоследствии ЦБ планирует продать приобретенные в результате программы количественного смягчения ОФЗ – для нейтрализации влияния этих покупок на денежно-кредитную политику.