Эксперты оценили программу количественного смягчения ЦБ в сумму до 1 трлн рублей

В пятницу, 18 марта, Банк России фактически анонсировал запуск программы количественного смягчения (Quantitative easing, QE). Регулятор начнет выкупать правительственные рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) с понедельника – в этот день торги ОФЗ будут возобновлены после почти четырехнедельного перерыва. К такому инструменту ЦБ прибегнет впервые в современной истории. Официальные цели покупок госдолга – стабилизация стоимости ОФЗ, т. е., по сути, предотвращение обвала цены суверенных бумаг, а также обеспечение ликвидности на финансовом рынке.