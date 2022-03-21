Банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализации

Банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализацииОсновная часть поддержки может лечь на государство
Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 гг., подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Со стороны непосредственно государства из этой суммы может понадобиться больше половины – 2,2 трлн руб.
Размер предполагаемой в стрессовом (наихудшем из вероятных) сценарии потребности банков в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, пишут эксперты, он окажется не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 гг.
В кризисном 2020 г. из-за пандемии государство не выделяло массово дополнительных денег банкам на докапитализацию, в 2014 г. сумма помощи была 1 трлн руб. Тогда деньги выделялись через Агентство по страхованию вкладов с помощью ОФЗ. Схема не учитывала Сбербанк – правительство позволило госбанку продлить на 50 лет полученные от ЦБ в 2008 и 2014 гг. субординированные кредиты на 300 млрд и 200 млрд руб.
Как считали
Эксперты ЦМАКПа проводили свои расчеты, основываясь на макроэкономическом прогнозе, согласно которому ВВП снизится на 6,4% в 2022 г. и на 2,2% в 2023 г., а инфляция достигнет 20% в годовом выражении в декабре 2022 г. и 8% – в 2023 г. Размер уровня финансового стресса банков ЦМАКПа соответствует «оценке сверху» и учитывает три параметра:
– повышение доли проблемных и безнадежных ссуд до 28,5% к концу 2023 г. На 1 февраля доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банков составляла 7,1%, или 5,3 трлн руб., следует из данных ЦБ;
– возникновение эпизода банковской паники с оттоком средств со счетов и вкладов до 16% за один квартал;
– резкое сжатие рынка межбанковского кредитования.
Стресс-тестирование ЦМАКПа допускает, что для минимизации негативного влияния переоценки активов на капиталы банков из-за сильной волатильности на рынках Банк России разрешит зафиксировать стоимость ценных бумаг на балансе на докризисном уровне на два года. ЦБ уже дал банкам такое право, но до 1 октября 2022 г.: они смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 г.
Необходимый уровень капитализации банков определялся ЦМАКПом исходя из предпосылки о том, что значение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) для каждого отдельного игрока на отчетную дату не должно быть ниже 11,5% (8% минимум + 2,5% предусмотренная Базельскими стандартами надбавка поддержания достаточности капитала + 1% предполагаемый ЦМАКПом люфт). Для 13 системно значимых кредитных организаций эта величина дополнительно увеличивалась на 1% (надбавка за системную значимость) – до 12,5%.
Из 13 системно значимых банков показатель Н1.0 превышал на 1 февраля уровень ЦМАКПа с учетом люфта у девяти: у «Юникредит банка» (19,4%), Московского кредитного банка (16,2%), «Тинькофф банка» (15,2%), Росбанка (15,1%), Россельхозбанка (14,3%), Альфа-банка (13,8%), Сбербанка (13,5%), Райффайзенбанка (13,3%) и «ФК Открытие» (12,9%). У Промсвязьбанка показатель находится на том же уровне – 12,5%.
У трех показатель ниже уровня ЦМАКПа: у ВТБ (10,1%), Газпромбанка (11,1%), Совкомбанка (12,2%).
Сколько надо банкам
Потребность в пополнении собственного капитала на 3,5 трлн руб. возникнет у 129 банков (их названия не раскрываются), на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка. 58 из них смогут решить эту проблему силами собственников и без помощи государства.
Но 71 банку (приходится половина активов банковской системы вне Сбербанка) потребуется «экстраординарная» поддержка капитала в размере 2,4 трлн руб., из которых 2,2 трлн – силами государства. При этом большая часть этой потребности может актуализироваться уже в 2022 г., пишут эксперты ЦМАКПа.
Из этой «экстраординарной» поддержки больше всего может понадобиться от государства шести системно значимым банкам – 1,5 трлн руб., а от их собственников – еще отдельно 0,5 трлн. При этом основную поддержку от государства в размере 1,4 трлн руб. будут ждать шесть госбанков и еще 560 млрд руб. – отдельно от собственников. Частным столичным банкам может потребоваться 1 трлн – 655 млрд руб. от государства и 388 млрд руб. от собственников.
Издание Frank Media ранее со ссылкой на источники сообщало, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ еще в конце января подготовили оценку возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций. Она подразумевала, что банки потребуется докапитализировать на 5–6 трлн руб.
Что думает рынок
Сложно комментировать расчеты, когда приведены верхнеуровневые вводные, говорит начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. Было бы удобнее, считает он, если бы расчеты отражали, какой объем убытков придется на резервы, а какой – на реализованный процентный риск, т. е. резкое повышение ключевой ставки до 20%.
По оценкам Промсвязьбанка, просадка кредитования в целом по рынку составит 5–10% в 2022 г. с учетом мер господдержки и возможного снижения ключевой ставки уже во втором полугодии. Снижение кредитования физических лиц может составить 1,5–2 раза на краткосрочном горизонте (до трех месяцев) относительно двузначных темпов 2021 г., говорит представитель банка «Зенит».
Если доля проблемных и безнадежных кредитов вырастет до 28,5%, то объем указанных ссуд увеличится на 15,9 трлн руб. и потребует увеличения размера резервов минимум на 8 трлн руб., подсчитала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Поэтому при реализации такого сценария необходимый размер докапитализации со стороны государства составит значительно больше 2 трлн руб.
В середине 2021 г. размер реструктурированных на фоне пандемии кредитов компаниям и гражданам составил почти 8 трлн руб., напоминает Кожекина, в условиях экономической турбулентности значительная часть из них может перейти в категорию проблемных.
Если в течение всего года экономическая обстановка останется напряженной и сохранится жесткая денежно-кредитная политика, то рост кредитования как граждан, так и компаний без учета льготных госпрограмм и валютной переоценки будет вообще околонулевым, считает Кожекина. С учетом беспрецедентно высоких процентных ставок из-за ключевой на уровне 20% спрос на кредиты заметно упал.