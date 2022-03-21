Банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн рублей докапитализации

Из этой «экстраординарной» поддержки больше всего может понадобиться от государства шести системно значимым банкам – 1,5 трлн руб., а от их собственников – еще отдельно 0,5 трлн. При этом основную поддержку от государства в размере 1,4 трлн руб. будут ждать шесть госбанков и еще 560 млрд руб. – отдельно от собственников. Частным столичным банкам может потребоваться 1 трлн – 655 млрд руб. от государства и 388 млрд руб. от собственников.