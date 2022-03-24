ЦМАКП предложил стратегию «экономической обороны»Власти ранее констатировали, что Запад объявил России экономическую войну
Адаптация к условиям санкций может быть успешной только в случае проактивной экономической, финансовой и технологической политики. Важно для этого наращивать кооперацию со странами-партнерами и перенастраивать производство внутри страны, пишут эксперты ЦМАКП в исследовании «О возможностях развития в условиях санкций: некоторые предварительные замечания».
Экономисты проанализировали опыт других стран по адаптации к санкциям и составили стратегию реагирования на ограничения для России. Среди предложенных экономистами мер – контрсанкции, плавающие экспортные пошлины, начало модернизации транспортно-логистической инфраструктуры на восточном и южном направлениях, индексация зарплаты в сфере науки и технологий.
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