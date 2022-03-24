Какой эффект может дать мораторий на банкротство

Ближе к концу года экономика может столкнуться с беспрецедентной волной банкротств, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. В отличие от коронакризиса в этот раз конкретных оценок никто не дает – слишком туманны перспективы. Неопределенность связана не только с негативными эффектами санкций – падением потребительского спроса, инфляцией, удорожанием импорта и нарушением цепочек поставок, но и с уходом иностранных компаний из России: сказать точно, кто уйдет, кто останется и в какой форме, пока невозможно.