Какой эффект может дать мораторий на банкротство«Ведомости» изучили результаты введения этой меры во время пандемии
Ближе к концу года экономика может столкнуться с беспрецедентной волной банкротств, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. В отличие от коронакризиса в этот раз конкретных оценок никто не дает – слишком туманны перспективы. Неопределенность связана не только с негативными эффектами санкций – падением потребительского спроса, инфляцией, удорожанием импорта и нарушением цепочек поставок, но и с уходом иностранных компаний из России: сказать точно, кто уйдет, кто останется и в какой форме, пока невозможно.
Власти, очевидно, также ожидают всплеска закрытия предприятий и, чтобы погасить волну, готовят мораторий на банкротство. «Российское правительство уже на этой неделе может принять решение об объявлении моратория на банкротства», – заявил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге 21 марта. Во время действия моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. Изначально предполагалось, что запрет на взыскание долгов распространится на все отрасли, но потом власти начали обсуждать вывод из-под действия моратория застройщиков, сорвавших срок ввода в строй жилых домов.