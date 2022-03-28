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ЕК объявила охоту на обладателей «золотых паспортов». Как реагировать россиянам с двойным гражданством?

Неподсанкционных лиц вряд ли лишат паспорта, но российским деньгам везде неспокойно
Дмитрий Гринкевич
Кипр – одна из наиболее популярных юрисдикций – привлек около 3 млрд евро инвестиций от россиян по программе «золотых паспортов» / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам ЕС рассмотреть отзыв «золотых паспортов» у россиян и белорусов, подпавших под санкции из-за военной операции на Украине, говорится в сообщении ЕК, опубликованном на ее официальном сайте. Персоналии, находящиеся под ограничениями, могут пытаться обойти ограничения с помощью европейского гражданства или другого документа, предоставляющего привилегированный доступ в страны Европы, – такие лазейки необходимо закрыть, следует из заявления комиссии. Вид на жительство или паспорт, полученные в обмен на инвестиции, должны быть немедленно аннулированы для тех российских или белорусских граждан, которые так или иначе ассоциируются с поддержкой военных действий на Украине, говорится в рекомендации ЕК членам Евросоюза. Впрочем, все случаи должны быть рассмотрены в индивидуальном порядке и отзыв необходимо проводить в соответствии с национальными законодательствами стран ЕС, уточняется в документе.

Чего ждать российским европейцам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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