ЕК объявила охоту на обладателей «золотых паспортов». Как реагировать россиянам с двойным гражданством?

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам ЕС рассмотреть отзыв «золотых паспортов» у россиян и белорусов, подпавших под санкции из-за военной операции на Украине, говорится в сообщении ЕК, опубликованном на ее официальном сайте. Персоналии, находящиеся под ограничениями, могут пытаться обойти ограничения с помощью европейского гражданства или другого документа, предоставляющего привилегированный доступ в страны Европы, – такие лазейки необходимо закрыть, следует из заявления комиссии. Вид на жительство или паспорт, полученные в обмен на инвестиции, должны быть немедленно аннулированы для тех российских или белорусских граждан, которые так или иначе ассоциируются с поддержкой военных действий на Украине, говорится в рекомендации ЕК членам Евросоюза. Впрочем, все случаи должны быть рассмотрены в индивидуальном порядке и отзыв необходимо проводить в соответствии с национальными законодательствами стран ЕС, уточняется в документе.