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ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний

Для выплат по внешним долгам будут использоваться замороженные резервы регулятора
Дмитрий Гринкевич Екатерина Литова
ЦБ не заблокирован как регулятор, как юридическое лицо или как экономический оператор / Евгений Разумный / Ведомости

Власти придумали схему для расчетов российских компаний по долгам перед иностранными кредиторами. Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Об обсуждении такой опции известно собеседнику в крупном российском банке, а также источнику в компании – эмитенте еврооблигаций, знакомому с дискуссией.

По словам источников «Ведомостей», выплаты по долгам российских компаний перед иностранными кредиторами из недружественных стран будут проводиться лишь при условии разморозки заблокированных валютных резервов ЦБ. По словам источника, близкого к правительству, окончательное решение о переходе на такой механизм обслуживания российских внешних долгов еще не принято. Такой вариант не единственный из обсуждаемых и практического воплощения схема с передачей ЦБ функций единого платежного агента пока не получила, уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных