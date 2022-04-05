ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний

ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компанийДля выплат по внешним долгам будут использоваться замороженные резервы регулятора
Власти придумали схему для расчетов российских компаний по долгам перед иностранными кредиторами. Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Об обсуждении такой опции известно собеседнику в крупном российском банке, а также источнику в компании – эмитенте еврооблигаций, знакомому с дискуссией.
По словам источников «Ведомостей», выплаты по долгам российских компаний перед иностранными кредиторами из недружественных стран будут проводиться лишь при условии разморозки заблокированных валютных резервов ЦБ. По словам источника, близкого к правительству, окончательное решение о переходе на такой механизм обслуживания российских внешних долгов еще не принято. Такой вариант не единственный из обсуждаемых и практического воплощения схема с передачей ЦБ функций единого платежного агента пока не получила, уточнил собеседник.