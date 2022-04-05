ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний

По словам источников «Ведомостей», выплаты по долгам российских компаний перед иностранными кредиторами из недружественных стран будут проводиться лишь при условии разморозки заблокированных валютных резервов ЦБ. По словам источника, близкого к правительству, окончательное решение о переходе на такой механизм обслуживания российских внешних долгов еще не принято. Такой вариант не единственный из обсуждаемых и практического воплощения схема с передачей ЦБ функций единого платежного агента пока не получила, уточнил собеседник.