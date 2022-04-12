Дефолт Шри-Ланки может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках

Дефолт Шри-Ланки может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынкахСтрана объясняет его крахом туризма, инфляцией и событиями на Украине
Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила 12 апреля выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Дефолт объявлен по всем облигациям и двусторонним кредитам, кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями, кроме свопов между центробанком (ЦБ) Шри-Ланки и других стран.
Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.
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