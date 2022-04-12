Дефолт Шри-Ланки может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках

Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.