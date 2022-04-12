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Дефолт Шри-Ланки может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках

Страна объясняет его крахом туризма, инфляцией и событиями на Украине
Илья Лакстыгал Федор Ужов
Шри-Ланка вполне может стать первой ласточкой дефолтов слаборазвитых островных государств в Индо-Тихоокеанском регионе / Ishara S. Kodikara / AFP

Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила 12 апреля выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Дефолт объявлен по всем облигациям и двусторонним кредитам, кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями, кроме свопов между центробанком (ЦБ) Шри-Ланки и других стран.

Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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