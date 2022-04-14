Владимир Путин объявил о планах увеличить долю расчетов в рублях

«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», – сказал Путин. Он добавил, что сейчас наблюдаются сбои в оплате поставок российских энергоресурсов в недружественные страны, напомнив при этом, что уже поставлена задача по переводу расчетов на нацвалюты и постепенному уходу от доллара и евро.