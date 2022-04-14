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Владимир Путин объявил о планах увеличить долю расчетов в рублях

Европейцы пытаются принять новую реальность
Матвей Катков Илья Лакстыгал Любовь Романова
Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ президента России Владимира Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию» / Михаил Климентьев / ТАСС

На совещании по ситуации в нефтегазовом секторе 14 апреля президент Владимир Путин заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок – необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.

«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», – сказал Путин. Он добавил, что сейчас наблюдаются сбои в оплате поставок российских энергоресурсов в недружественные страны, напомнив при этом, что уже поставлена задача по переводу расчетов на нацвалюты и постепенному уходу от доллара и евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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