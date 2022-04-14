Владимир Путин объявил о планах увеличить долю расчетов в рублях

Владимир Путин объявил о планах увеличить долю расчетов в рубляхЕвропейцы пытаются принять новую реальность
На совещании по ситуации в нефтегазовом секторе 14 апреля президент Владимир Путин заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок – необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.
«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», – сказал Путин. Он добавил, что сейчас наблюдаются сбои в оплате поставок российских энергоресурсов в недружественные страны, напомнив при этом, что уже поставлена задача по переводу расчетов на нацвалюты и постепенному уходу от доллара и евро.