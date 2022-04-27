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ТКБ рассказал о «разрушении» платежных маршрутов в Азии из-за санкций

Афганистану банк помогал платить за зерно – теперь этот мост перекрыт, но не у всех ситуация критична
Наталья Заруцкая
ТКБ более 30 лет выстраивал расчетные платформы для банков ближнего зарубежья, чтобы они могли вести торговлю и осуществлять расчеты между собой, рассказал представитель банка / Максим Стулов / Ведомости

Блокирующие санкции США против Транскапиталбанка (ТКБ) разрушили платежные маршруты между странами Азии в рамках международной торговли, сообщил «Ведомостям» представитель ТКБ. Банк попал под санкции 20 апреля за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». «TKБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями», – пояснял минфин США.

OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США) выдало ТКБ генеральную лицензию, согласно которой операции с ТКБ должны быть свернуты до 20 мая (кроме тех, что носят гуманитарный характер и связаны с помощью Афганистану, – для них дедлайн до 20 октября).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных