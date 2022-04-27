ТКБ рассказал о «разрушении» платежных маршрутов в Азии из-за санкций

Блокирующие санкции США против Транскапиталбанка (ТКБ) разрушили платежные маршруты между странами Азии в рамках международной торговли, сообщил «Ведомостям» представитель ТКБ. Банк попал под санкции 20 апреля за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». «TKБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями», – пояснял минфин США.