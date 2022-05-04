Импорт из Германии в марте упал в 2,5 раза и стал самым низким за 20 лет

Импорт из Германии в марте упал в 2,5 раза и стал самым низким за 20 летРоссийский экспорт практически не изменился
В марте 2022 г. экспорт из Германии в Россию упал до минимального значения с 2002 г. – с 2,3 млрд евро до 0,9 млрд евро в связи с антироссийскими санкциями, а также «другими мерами по ограничению экспорта и поведением участников рынка без санкций». Падение составило 62,3% к февралю, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).
В последний раз стоимость товаров, поставленных в Россию из Германии, находилась на сопоставимом уровне в марте 2002 г. – 888 млн евро. В то же время экспорт из России в Германию в марте 2022 г. сократился лишь на 2,4% до 3,6 млрд евро. В целом экспорт Германии в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт вырос на 3,4%.
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