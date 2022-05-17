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Эксперты сочли оптимистичным прогноз ЕК о «рекордной инфляции» в Европе

Рост цен в ЕС может быть выше ожиданий Еврокомиссии
Антон Козлов
Eric Vidal / Reuters

Инфляция еврозоны продолжает ставить рекорды, констатировали в Еврокомиссии (ЕК) в ее докладе от 16 мая. Цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г., уточняется в обзоре. Пик инфляции будет преодолен с III квартала. По итогам II квартала 2022 г. она составит 6,9% и затем медленно пойдет на спад в дальнейшем.

Общая инфляция еврозоны за апрель 2022 г. составила 7,5%, что является самым высоким показателем за всю историю, напоминают в ЕК. Инфляция в еврозоне по итогам 2022 г. составит 6,8%, что в 2 раза выше фактического показателя 2021 г. Тогда инфляция составила 2,9%. В начале года ЕК прогнозировала инфляцию по итогам 2022 г. в 3,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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