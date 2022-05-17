Эксперты сочли оптимистичным прогноз ЕК о «рекордной инфляции» в Европе

Эксперты сочли оптимистичным прогноз ЕК о «рекордной инфляции» в ЕвропеРост цен в ЕС может быть выше ожиданий Еврокомиссии
Инфляция еврозоны продолжает ставить рекорды, констатировали в Еврокомиссии (ЕК) в ее докладе от 16 мая. Цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г., уточняется в обзоре. Пик инфляции будет преодолен с III квартала. По итогам II квартала 2022 г. она составит 6,9% и затем медленно пойдет на спад в дальнейшем.
Общая инфляция еврозоны за апрель 2022 г. составила 7,5%, что является самым высоким показателем за всю историю, напоминают в ЕК. Инфляция в еврозоне по итогам 2022 г. составит 6,8%, что в 2 раза выше фактического показателя 2021 г. Тогда инфляция составила 2,9%. В начале года ЕК прогнозировала инфляцию по итогам 2022 г. в 3,5%.
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