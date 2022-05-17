Эксперты сочли оптимистичным прогноз ЕК о «рекордной инфляции» в Европе

Инфляция еврозоны продолжает ставить рекорды, констатировали в Еврокомиссии (ЕК) в ее докладе от 16 мая. Цены в годовом выражении выросли с 4,6% в IV квартале 2021 г. до 6,1% в I квартале 2022 г., уточняется в обзоре. Пик инфляции будет преодолен с III квартала. По итогам II квартала 2022 г. она составит 6,9% и затем медленно пойдет на спад в дальнейшем.