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Москва ведет переговоры с ООН о вывозе зерна с Украины

Достичь результата будет крайне сложно
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Valentyn Ogirenko / Reuters

Между тем ситуация на мировом рынке продовольствия продолжает обостряться и уже более полутора десятка стран в той или иной форме ввели запрет на вывоз со своей территории тех или иных продуктов по крайней мере до конца года. Помимо зерновых, цены на которые бьют рекорды, все больше проблем с масличными культурами.

Зерно в обмен на удобрения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных