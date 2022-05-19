Москва ведет переговоры с ООН о вывозе зерна с Украины

Между тем ситуация на мировом рынке продовольствия продолжает обостряться и уже более полутора десятка стран в той или иной форме ввели запрет на вывоз со своей территории тех или иных продуктов по крайней мере до конца года. Помимо зерновых, цены на которые бьют рекорды, все больше проблем с масличными культурами.