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Отток прямых инвестиций из России на Кипр поставил исторический рекорд

Показатель по итогам 2021 года достиг $46 млрд
Любовь Романова
Кипр продолжает сохранять позиции крупного хаба международных финансов / Emily IRVING-SWIFT / AFP

Прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр в 2021 г. достигли рекордных $46 млрд, из них $19,7 млрд пришлось на IV квартал, следует из данных ЦБ («Ведомости» их проанализировали). Рост заметно ускорился с III квартала – $15,3 млрд против $4,7 млрд и $6,4 млрд в I и II кварталах соответственно. С 2007 г. (до этого данные в разбивке по странам ЦБ не публиковал) объем ПИ из РФ на Кипр варьировался от $4,2 млрд (в 2015 г.) до $23,5 млрд (в 2014 г.). При этом в 2020 г. показатель впервые стал отрицательным – минус $1,2 млрд. Это означало, что российские резиденты возвращали капитал из республики.

В общей сложности российские ПИ в другие страны по 2021 г. составили $65,2 млрд (в том числе в страны дальнего зарубежья – $63,4 млрд). Доля Кипра в этом показателе, таким образом, приблизилась к 73%. Вторая по популярности локация для ПИ у российских резидентов – Бермуды. Отток на острова в 2021 г. составил $5,7 млрд. В пятерку также входят Швейцария ($2,9 млрд), Люксембург ($2,4 млрд) и Джерси ($1,8 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных