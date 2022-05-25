Отток прямых инвестиций из России на Кипр поставил исторический рекорд

Отток прямых инвестиций из России на Кипр поставил исторический рекордПоказатель по итогам 2021 года достиг $46 млрд
Прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр в 2021 г. достигли рекордных $46 млрд, из них $19,7 млрд пришлось на IV квартал, следует из данных ЦБ («Ведомости» их проанализировали). Рост заметно ускорился с III квартала – $15,3 млрд против $4,7 млрд и $6,4 млрд в I и II кварталах соответственно. С 2007 г. (до этого данные в разбивке по странам ЦБ не публиковал) объем ПИ из РФ на Кипр варьировался от $4,2 млрд (в 2015 г.) до $23,5 млрд (в 2014 г.). При этом в 2020 г. показатель впервые стал отрицательным – минус $1,2 млрд. Это означало, что российские резиденты возвращали капитал из республики.
В общей сложности российские ПИ в другие страны по 2021 г. составили $65,2 млрд (в том числе в страны дальнего зарубежья – $63,4 млрд). Доля Кипра в этом показателе, таким образом, приблизилась к 73%. Вторая по популярности локация для ПИ у российских резидентов – Бермуды. Отток на острова в 2021 г. составил $5,7 млрд. В пятерку также входят Швейцария ($2,9 млрд), Люксембург ($2,4 млрд) и Джерси ($1,8 млрд).