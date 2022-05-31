Правительство поддержало приватизацию заброшенных речных портов за 1 рубль

Правительство поддержало приватизацию заброшенных речных портов за 1 рубльДля этого надо взять на себя обязательства восстановить инфраструктуру за два года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 31 мая поддержала новую редакцию законопроекта Минтранса, который позволит приватизировать государственное и муниципальное имущество речных портов, в том числе причалы, гидротехнические сооружения и перегрузочные комплексы. «Ведомости» ознакомились с документом.
Претензии к законопроекту были у Минюста, следует из сопроводительных документов (также есть у «Ведомостей»). Но, по словам источника, близкого к правительству, законопроект в целом одобрен при условии его доработки.
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