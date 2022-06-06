Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям застряли в Euroclear

Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям застряли в EuroclearДеньги инвесторам были перечислены до окончания действия специального разрешения на обслуживание госдолга
Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям зависли в международном депозитарии Euroclear (бельгийская компания, мажоритарными акционерами которой выступают американские финансовые институты). Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника. Информацию о том, что выплаты до сих пор не достигли инвесторов, подтвердил председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. Еще один источник, близкий к правительству, уточнил: «С клиентами НРД (Национальный расчетный депозитарий, структура Мосбиржи. – «Ведомости») мы рассчитались».
Речь идет о купонных платежах по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро. График погашения, согласно эмиссионной документации, предусматривал выплаты по этим бондам 27 мая: платеж по первому выпуску составлял $71,25 млн, по второму – 26,5 млн евро. Но Минфин перевел средства заранее: 20 мая ведомство отчиталось, что средства были получены платежным агентом – по этим выпускам его функцию исполняет НРД.