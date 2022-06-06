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Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям застряли в Euroclear

Деньги инвесторам были перечислены до окончания действия специального разрешения на обслуживание госдолга
Дмитрий Гринкевич
В рамках нового устава Euroclear освободил сам себя от обязательства возвращать активы в страны, находящиеся под санкциями / Максим Стулов / Ведомости

Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям зависли в международном депозитарии Euroclear (бельгийская компания, мажоритарными акционерами которой выступают американские финансовые институты). Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника. Информацию о том, что выплаты до сих пор не достигли инвесторов, подтвердил председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. Еще один источник, близкий к правительству, уточнил: «С клиентами НРД (Национальный расчетный депозитарий, структура Мосбиржи. – «Ведомости») мы рассчитались».

Речь идет о купонных платежах по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро. График погашения, согласно эмиссионной документации, предусматривал выплаты по этим бондам 27 мая: платеж по первому выпуску составлял $71,25 млн, по второму – 26,5 млн евро. Но Минфин перевел средства заранее: 20 мая ведомство отчиталось, что средства были получены платежным агентом – по этим выпускам его функцию исполняет НРД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных