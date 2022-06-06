Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям застряли в Euroclear

Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям зависли в международном депозитарии Euroclear (бельгийская компания, мажоритарными акционерами которой выступают американские финансовые институты). Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника. Информацию о том, что выплаты до сих пор не достигли инвесторов, подтвердил председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. Еще один источник, близкий к правительству, уточнил: «С клиентами НРД (Национальный расчетный депозитарий, структура Мосбиржи. – «Ведомости») мы рассчитались».