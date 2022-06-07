Закупки дирхама и отказ от цены Urals: каким может быть новое бюджетное правило

Правительство уже начало работу над федеральным бюджетом на 2023 г. и плановые 2024–2025 гг., заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 7 июня. По его словам, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, поэтому здесь нужны гибкие подходы. Согласно его поручению, предложения по новому механизму правительство должно представить до конца июля этого года.