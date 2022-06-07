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Закупки дирхама и отказ от цены Urals: каким может быть новое бюджетное правило

Путин поручил подготовить его концепцию до конца июля
Анастасия Бойко
Идея стерилизации сверхдоходов на «черный день» скорее всего останется, но она будет реализована не в иностранной валюте и, возможно, без привязки к уровню цен на нефть / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство уже начало работу над федеральным бюджетом на 2023 г. и плановые 2024–2025 гг., заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 7 июня. По его словам, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, поэтому здесь нужны гибкие подходы. Согласно его поручению, предложения по новому механизму правительство должно представить до конца июля этого года.

В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия бюджетного правила на этот год. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, включая средства фонда национального благосостояния (ФНБ, там, согласно правилу, накапливались сверхдоходы от продажи нефти). По данным Минфина, объем ликвидной части ФНБ на 1 июня составил 12,5 трлн руб., или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных