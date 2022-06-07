Закупки дирхама и отказ от цены Urals: каким может быть новое бюджетное правило

Закупки дирхама и отказ от цены Urals: каким может быть новое бюджетное правилоПутин поручил подготовить его концепцию до конца июля
Правительство уже начало работу над федеральным бюджетом на 2023 г. и плановые 2024–2025 гг., заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 7 июня. По его словам, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, поэтому здесь нужны гибкие подходы. Согласно его поручению, предложения по новому механизму правительство должно представить до конца июля этого года.
В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия бюджетного правила на этот год. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, включая средства фонда национального благосостояния (ФНБ, там, согласно правилу, накапливались сверхдоходы от продажи нефти). По данным Минфина, объем ликвидной части ФНБ на 1 июня составил 12,5 трлн руб., или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 г.