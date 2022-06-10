Ассоциация европейского бизнеса впервые публично оценила перспективы в России

70% европейских инвесторов планируют сокращать вложения в развитие бизнеса в стране в этом году. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, представляя ежегодный опрос объединения «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России». По его словам, около половины компаний ответили, что уже приостановили новые инвестиции в страну.