Ассоциация европейского бизнеса впервые публично оценила перспективы в России

Ассоциация европейского бизнеса впервые публично оценила перспективы в РоссииБольшая часть компаний будет сокращать инвестиции, но «из-за стола никто не встает»
70% европейских инвесторов планируют сокращать вложения в развитие бизнеса в стране в этом году. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, представляя ежегодный опрос объединения «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России». По его словам, около половины компаний ответили, что уже приостановили новые инвестиции в страну.
В опросе приняли участие 107 компаний – членов АЕБ из Германии, России, Франции, Швеции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Италии, США и др. В общей сложности в ассоциацию входит более 500 иностранных компаний, работающих в России. Таким образом, респондентами стали 20% членов АЕБ (эта доля в среднем соответствует прошлогодним показателям).