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Ассоциация европейского бизнеса впервые публично оценила перспективы в России

Большая часть компаний будет сокращать инвестиции, но «из-за стола никто не встает»
Анастасия Бойко
Фактором ухода компаний с рынка могут быть не столько экономические ограничения, сколько политика / Андрей Гордеев / Ведомости

70% европейских инвесторов планируют сокращать вложения в развитие бизнеса в стране в этом году. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, представляя ежегодный опрос объединения «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России». По его словам, около половины компаний ответили, что уже приостановили новые инвестиции в страну.

В опросе приняли участие 107 компаний – членов АЕБ из Германии, России, Франции, Швеции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Италии, США и др. В общей сложности в ассоциацию входит более 500 иностранных компаний, работающих в России. Таким образом, респондентами стали 20% членов АЕБ (эта доля в среднем соответствует прошлогодним показателям).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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