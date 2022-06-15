Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

ЦБ поднял вопрос о введении самозапрета на оформление кредитов

Идея не нова и покроет только часть рисков в борьбе с мошенниками, говорят эксперты
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
Инициатива по защите заемщика должна быть направлена на защиту не только от мошенников, но и от самих себя / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России хочет разрешить гражданам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов, чтобы они могли обезопасить себя от мошенников. Инициатива обсуждается уже больше года и покрывает только часть возможных рисков, отмечают эксперты

Банк России предложил решение проблемы мошенничества, когда злоумышленники пытаются оформить кредит на человека без его ведома или под воздействием социальной инженерии. Граждане смогут устанавливать отметку запрета в своей кредитной истории на выдачу им кредита или займа, говорится на сайте ЦБ. Условия механизма будут установлены нормативным актом регулятора: сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и проч. По задумке регулятора меры помогут предупредить действия социнженеров, которые благодаря психологическому воздействию подталкивают граждан оформить кредит, а потом перечислить средства мошенникам, рассказал представитель ЦБ.

Принцип работы

Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов, следует из предложений ЦБ. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга, объяснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута (его слова приводятся на сайте ЦБ).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных