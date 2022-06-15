ЦБ поднял вопрос о введении самозапрета на оформление кредитов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов, следует из предложений ЦБ. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга, объяснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута (его слова приводятся на сайте ЦБ).