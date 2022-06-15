ЦБ поднял вопрос о введении самозапрета на оформление кредитов

ЦБ поднял вопрос о введении самозапрета на оформление кредитовИдея не нова и покроет только часть рисков в борьбе с мошенниками, говорят эксперты
Банк России хочет разрешить гражданам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов, чтобы они могли обезопасить себя от мошенников. Инициатива обсуждается уже больше года и покрывает только часть возможных рисков, отмечают эксперты
Банк России предложил решение проблемы мошенничества, когда злоумышленники пытаются оформить кредит на человека без его ведома или под воздействием социальной инженерии. Граждане смогут устанавливать отметку запрета в своей кредитной истории на выдачу им кредита или займа, говорится на сайте ЦБ. Условия механизма будут установлены нормативным актом регулятора: сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.
Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и проч. По задумке регулятора меры помогут предупредить действия социнженеров, которые благодаря психологическому воздействию подталкивают граждан оформить кредит, а потом перечислить средства мошенникам, рассказал представитель ЦБ.
Принцип работы
Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов, следует из предложений ЦБ. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга, объяснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута (его слова приводятся на сайте ЦБ).