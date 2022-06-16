Власти хотят заменить в макропрогнозе Минэка цену нефти Urals на другой индикатор

По словам одного из них, во-первых, стоимость Urals в нынешней ситуации существенно варьируется от контракта к контракту и от поставщика к поставщику, поэтому прогноз, в том числе доходов бюджета, сформированный в привязке к цене российской марки, может оказаться существенно искаженным. Во-вторых, информагентства, которые предоставляли правительству информацию о ценах на Urals, – Argus и S&P Global Platts – практически перестали регистрировать сделки и поставлять данные из-за санкций, уточнил собеседник. По словам источников, обсуждаются разные варианты замены – в частности, ориентиром для прогноза может служить условная стоимость или цена марок, торгующихся на спотовом рынке, в частности Brent. По словам близкого к правительству источника, идея принадлежит помощнику президента по экономике Максиму Орешкину. Предложение может быть отражено в следующем макропрогнозе Минэка, который будет подготовлен в июле.