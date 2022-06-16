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Власти хотят заменить в макропрогнозе Минэка цену нефти Urals на другой индикатор

Данные о стоимости российской марки могут быть некорректны
Любовь Романова Антон Козлов Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Власти обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals при составлении макропрогноза Минэка, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к правительству, а также федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении этого вопроса.

По словам одного из них, во-первых, стоимость Urals в нынешней ситуации существенно варьируется от контракта к контракту и от поставщика к поставщику, поэтому прогноз, в том числе доходов бюджета, сформированный в привязке к цене российской марки, может оказаться существенно искаженным. Во-вторых, информагентства, которые предоставляли правительству информацию о ценах на Urals, – Argus и S&P Global Platts – практически перестали регистрировать сделки и поставлять данные из-за санкций, уточнил собеседник. По словам источников, обсуждаются разные варианты замены – в частности, ориентиром для прогноза может служить условная стоимость или цена марок, торгующихся на спотовом рынке, в частности Brent. По словам близкого к правительству источника, идея принадлежит помощнику президента по экономике Максиму Орешкину. Предложение может быть отражено в следующем макропрогнозе Минэка, который будет подготовлен в июле. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных