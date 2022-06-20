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Минфин ждет долю доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2022 году выше 40%

Эксперты считают, что соотношение может оказаться и выше
Любовь Романова
К концу года доля поступлений от нефти и газа будет варьироваться в диапазоне 45–48% / Евгений Разумный / Ведомости

Нефтегазовые поступления в 2022 г. должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на ближайшие три года (есть у «Ведомостей»).

По оценке министерства, в текущем году доходы от продажи нефти и газа увеличатся до 10,4 трлн руб., или 40,9% от общего объема, по сравнению с 9 трлн руб., или 35,8%, в 2021 г. При этом планируется, что в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться: в 2023 г. – до 36,9% (9,1 трлн руб.), в 2024 г. – до 33,3% (8,4 трлн), в 2025 г. – до 30,2% (7,8 трлн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных