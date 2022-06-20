Минфин ждет долю доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2022 году выше 40%

По оценке министерства, в текущем году доходы от продажи нефти и газа увеличатся до 10,4 трлн руб., или 40,9% от общего объема, по сравнению с 9 трлн руб., или 35,8%, в 2021 г. При этом планируется, что в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться: в 2023 г. – до 36,9% (9,1 трлн руб.), в 2024 г. – до 33,3% (8,4 трлн), в 2025 г. – до 30,2% (7,8 трлн).