В ВЭБе рассказали о планах использования президентских 120 млрд из ФНБ

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена перезапустить работу «Фабрики проектного финансирования» – специального механизма предоставления льготных кредитов для крупных инвестпроектов. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ведомостям» рассказал заместитель предправления ВЭБ.РФ Юрий Корсун. По его словам, планируется увеличение лимита по размеру портфеля «Фабрики» с нынешних 294 млрд до 500 млрд руб. – на данный момент из этой суммы выбрано 200 млрд. При этом деньги на финансирование проектов «Фабрики» планируется получать преимущественно напрямую с баланса ВЭБа, уточнил Корсун. Изначальной и действующей до сих пор концепцией предполагается, что ключевой источник ликвидности для механизма – выпуск облигаций с госгарантией. Но такой способ привлечения средств оказался малоэффективным: за все время существования «Фабрики» было размещено бондов лишь на 10 млрд руб. при лимите в 300 млрд, уточнил Корсун.