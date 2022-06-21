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В ВЭБе рассказали о планах использования президентских 120 млрд из ФНБ

Правительство в июне оценило потребность госкорпорации в докапитализации в 84 млрд рублей
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена перезапустить работу «Фабрики проектного финансирования» – специального механизма предоставления льготных кредитов для крупных инвестпроектов. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ведомостям» рассказал заместитель предправления ВЭБ.РФ Юрий Корсун. По его словам, планируется увеличение лимита по размеру портфеля «Фабрики» с нынешних 294 млрд до 500 млрд руб. – на данный момент из этой суммы выбрано 200 млрд. При этом деньги на финансирование проектов «Фабрики» планируется получать преимущественно напрямую с баланса ВЭБа, уточнил Корсун. Изначальной и действующей до сих пор концепцией предполагается, что ключевой источник ликвидности для механизма – выпуск облигаций с госгарантией. Но такой способ привлечения средств оказался малоэффективным: за все время существования «Фабрики» было размещено бондов лишь на 10 млрд руб. при лимите в 300 млрд, уточнил Корсун.

Именно для этого и было принято решение о выделении госкорпорации 120 млрд руб. из ФНБ, поясняет зампред ВЭБа. Этой суммы хватит для предоставления финансирования по текущим проектам на ближайшие три года, говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных