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Минфин констатировал погружение мировой экономики в стагфляцию

Власти крупнейших экономик слишком увлеклись фискальным и денежно-кредитным стимулированием, пояснили в ведомстве
Любовь Романова
По оценке ведомства Антона Силуанова (на фото), мировая инфляция стала результатом необдуманной политики властей / Валерий Шарифулин / ТАСС

Мировая экономика погружается в стагфляцию в результате политики крупнейших западных государств: снижение или резкое замедление ВВП в ряде развитых стран произошло уже в I квартале, а масштабы инфляционного давления вышли на беспрецедентный уровень. Так описывает внешние условия Минфин в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. (есть у «Ведомостей»).

Возникшая ситуация в первую очередь стала результатом необдуманной политики властей крупнейших западных экономик, которые в последние годы увлекались фискальным и денежно-кредитным стимулированием, считает Минфин. В условиях глобального ценового шока страны с высоким уровнем госдолга становятся уязвимы к росту процентных ставок, неизбежному в текущих стагфляционных условиях, предупреждает министерство. В связи с этим нарастают опасения в отношении способности стран обслуживать внешний долг. «В Венгрии (госдолг – 78,1% ВВП) долгосрочные процентные ставки (10-летние госбонды) выросли с начала года на 300 б. п. В Греции рост долгосрочных ставок составил 230 б. п., что при госдолге 198,9% ВВП постепенно транслируется в колоссальные 4% ВВП процентных расходов бюджета. Италия с госдолгом в 150,9% ВВП и ростом ставок на 160 б. п. с начала года также может столкнуться с определенным давлением», – отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных