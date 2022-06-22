Минфин констатировал погружение мировой экономики в стагфляцию

Возникшая ситуация в первую очередь стала результатом необдуманной политики властей крупнейших западных экономик, которые в последние годы увлекались фискальным и денежно-кредитным стимулированием, считает Минфин. В условиях глобального ценового шока страны с высоким уровнем госдолга становятся уязвимы к росту процентных ставок, неизбежному в текущих стагфляционных условиях, предупреждает министерство. В связи с этим нарастают опасения в отношении способности стран обслуживать внешний долг. «В Венгрии (госдолг – 78,1% ВВП) долгосрочные процентные ставки (10-летние госбонды) выросли с начала года на 300 б. п. В Греции рост долгосрочных ставок составил 230 б. п., что при госдолге 198,9% ВВП постепенно транслируется в колоссальные 4% ВВП процентных расходов бюджета. Италия с госдолгом в 150,9% ВВП и ростом ставок на 160 б. п. с начала года также может столкнуться с определенным давлением», – отмечается в документе.