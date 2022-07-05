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Как долго будет падать рубль

Курс может вернуться к 50 рублей/$ без механизма давления на рубль, грядущего налогового периода и высоких цен на сырье
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Оптимальный курс рубля для экономики оценивается в коридоре 70–80 руб./$, / Евгений Разумный / Ведомости

Российская валюта падает третий торговый день подряд: 5 июля доллар завершил торги на отметке 61,2 руб./$, евро – 63,6 руб./евро. С 30 июня, последнего торгового дня перед началом падения, доллар вырос на 9,75 руб., евро – на 10 руб. Еще неделю назад рубль в условиях отсутствия спроса на иностранную валюту обновлял семилетние максимумы к доллару и евро, торгуясь по 50 и 52,7 руб. соответственно.

Экономике страны крепкий рубль не выгоден – из-за этого снижаются поступления в бюджет нефтегазовых доходов, на которые приходится больше трети всех доходов. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Если рубль укрепляется на единицы, бюджет теряет от 130 млрд до 200 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных