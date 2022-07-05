Как долго будет падать рубль

Как долго будет падать рубльКурс может вернуться к 50 рублей/$ без механизма давления на рубль, грядущего налогового периода и высоких цен на сырье
Российская валюта падает третий торговый день подряд: 5 июля доллар завершил торги на отметке 61,2 руб./$, евро – 63,6 руб./евро. С 30 июня, последнего торгового дня перед началом падения, доллар вырос на 9,75 руб., евро – на 10 руб. Еще неделю назад рубль в условиях отсутствия спроса на иностранную валюту обновлял семилетние максимумы к доллару и евро, торгуясь по 50 и 52,7 руб. соответственно.
Экономике страны крепкий рубль не выгоден – из-за этого снижаются поступления в бюджет нефтегазовых доходов, на которые приходится больше трети всех доходов. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Если рубль укрепляется на единицы, бюджет теряет от 130 млрд до 200 млрд руб.