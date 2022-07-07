ЦМАКП назвал организацию корпоративных дефолтов следующей целью санкций Запада

ЦМАКП назвал организацию корпоративных дефолтов следующей целью санкций ЗападаЭто будет использовано в качестве основания для изъятия российских активов за рубежом
Следующей «большой целью» санкций может стать инициирование цепочки корпоративных дефолтов российских компаний с возможным изъятием собственности. Такой тезис выдвинули эксперты ЦМАКПа в обзоре «Характеристика экономического развития: до и во время «санкционного кризиса». По их оценке, именно с этим фактором связано настойчивое желание США организовать страновой дефолт России, хоть и «искусственный», и не менее упорное стремление со стороны российских властей избежать его.
Если итогом дефолта по внешнему долгу станет снижение рейтинга российских государственных обязательств до «мусорного» уровня, рейтинг корпоративных бумаг будет таким же либо акции компаний вообще будут исключены из оборота на бирже, отмечают экономисты. «Это, в свою очередь, почти блокирует доступ российских компаний к финансовым рынкам даже дружественных стран, использованию обязательств в качестве залога при кредитовании, получении инвестиций», – говорится в обзоре.