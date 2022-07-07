Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

ЦМАКП назвал организацию корпоративных дефолтов следующей целью санкций Запада

Это будет использовано в качестве основания для изъятия российских активов за рубежом
Анастасия Бойко
После начала спецоперации NYSE, NASDAQ и LSE приостановили торги бумагами российских эмитентов / Michael Nagle / Bloomberg via Getty Images

Следующей «большой целью» санкций может стать инициирование цепочки корпоративных дефолтов российских компаний с возможным изъятием собственности. Такой тезис выдвинули эксперты ЦМАКПа в обзоре «Характеристика экономического развития: до и во время «санкционного кризиса». По их оценке, именно с этим фактором связано настойчивое желание США организовать страновой дефолт России, хоть и «искусственный», и не менее упорное стремление со стороны российских властей избежать его.

Если итогом дефолта по внешнему долгу станет снижение рейтинга российских государственных обязательств до «мусорного» уровня, рейтинг корпоративных бумаг будет таким же либо акции компаний вообще будут исключены из оборота на бирже, отмечают экономисты. «Это, в свою очередь, почти блокирует доступ российских компаний к финансовым рынкам даже дружественных стран, использованию обязательств в качестве залога при кредитовании, получении инвестиций», – говорится в обзоре.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных