ЦМАКП назвал организацию корпоративных дефолтов следующей целью санкций Запада

Следующей «большой целью» санкций может стать инициирование цепочки корпоративных дефолтов российских компаний с возможным изъятием собственности. Такой тезис выдвинули эксперты ЦМАКПа в обзоре «Характеристика экономического развития: до и во время «санкционного кризиса». По их оценке, именно с этим фактором связано настойчивое желание США организовать страновой дефолт России, хоть и «искусственный», и не менее упорное стремление со стороны российских властей избежать его.