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Власти подготовят механизм привлечения капитала для быстро растущих компаний

Путин поручил сформировать финансовые инструменты для привлечения капитала под развитие технологичных компаний, таких как «Яндекс» и Ozon
Анастасия Бойко Екатерина Кинякина
Президент России Владимир Путин отметил, что крупным российским госкорпорациям следует инвестировать в отечественный высокотехнологичный и быстро развивающийся бизнес / Пресс-служба президента России

Правительство должно в короткие сроки сформировать механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстро растущие технологические российские компании могли привлекать частный капитал под свое развитие, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он привел в пример Ozon и «Яндекс», которые привлекали ресурсы для роста с западных рынков. По его словам, российская финансовая система была не готова обеспечивать средствами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития. «Например, у Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 трлн руб., а уже в следующем году, безусловно, может превысить триллион», – отметил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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