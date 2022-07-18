Власти подготовят механизм привлечения капитала для быстро растущих компаний

Он привел в пример Ozon и «Яндекс», которые привлекали ресурсы для роста с западных рынков. По его словам, российская финансовая система была не готова обеспечивать средствами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития. «Например, у Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 трлн руб., а уже в следующем году, безусловно, может превысить триллион», – отметил Путин.