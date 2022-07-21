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Инфляция вынудила европейцев сокращать расходы на рестораны и автомобильные поездки

40% жителей ЕС планируют пользоваться сбережениями, чтобы не снижать уровень жизни
Любовь Романова Илья Лакстыгал
Европейцы продолжат сокращать расходы из-за ухудшения своего финансового положения на фоне рекордной инфляции / picture alliance / ТАСС

Европейцы отмечают ухудшение своего финансового положения на фоне рекордной инфляции, показало исследование Morgan Stanley, с которым ознакомились «Ведомости». Менее половины (47%) участников опроса, который проводился с 28 июня по 4 июля в Германии, Испании, Франции, Великобритании и Италии, сообщили, что у них остаются свободные деньги в конце месяца после оплаты счетов. В предыдущем опросе (проводился в конце апреля – начале мая) таких было 51%.

Число респондентов, у которых к концу месяца недостаточно либо совсем нет свободных средств или они используют кредиты для оплаты своих счетов, увеличилось с 29 до 32%. Ухудшения финансового положения своей семьи в ближайшие шесть месяцев теперь ожидают 36% вместо 31%. Только 20% опрошенных считают, что оно улучшится (в апреле – мае было 22%), 44% – что останется прежним (в апреле – мае было 48%). Наиболее пессимистичный прогноз в Великобритании, где половина участников опроса ждет ухудшения ситуации, замечает Morgan Stanley.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных