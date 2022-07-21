Инфляция вынудила европейцев сокращать расходы на рестораны и автомобильные поездки

Число респондентов, у которых к концу месяца недостаточно либо совсем нет свободных средств или они используют кредиты для оплаты своих счетов, увеличилось с 29 до 32%. Ухудшения финансового положения своей семьи в ближайшие шесть месяцев теперь ожидают 36% вместо 31%. Только 20% опрошенных считают, что оно улучшится (в апреле – мае было 22%), 44% – что останется прежним (в апреле – мае было 48%). Наиболее пессимистичный прогноз в Великобритании, где половина участников опроса ждет ухудшения ситуации, замечает Morgan Stanley.