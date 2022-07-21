Инфляция вынудила европейцев сокращать расходы на рестораны и автомобильные поездки

Инфляция вынудила европейцев сокращать расходы на рестораны и автомобильные поездки40% жителей ЕС планируют пользоваться сбережениями, чтобы не снижать уровень жизни
Европейцы отмечают ухудшение своего финансового положения на фоне рекордной инфляции, показало исследование Morgan Stanley, с которым ознакомились «Ведомости». Менее половины (47%) участников опроса, который проводился с 28 июня по 4 июля в Германии, Испании, Франции, Великобритании и Италии, сообщили, что у них остаются свободные деньги в конце месяца после оплаты счетов. В предыдущем опросе (проводился в конце апреля – начале мая) таких было 51%.
Число респондентов, у которых к концу месяца недостаточно либо совсем нет свободных средств или они используют кредиты для оплаты своих счетов, увеличилось с 29 до 32%. Ухудшения финансового положения своей семьи в ближайшие шесть месяцев теперь ожидают 36% вместо 31%. Только 20% опрошенных считают, что оно улучшится (в апреле – мае было 22%), 44% – что останется прежним (в апреле – мае было 48%). Наиболее пессимистичный прогноз в Великобритании, где половина участников опроса ждет ухудшения ситуации, замечает Morgan Stanley.