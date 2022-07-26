Китаю не хватает $6,5 трлн зеленого финансирования

Китаю не хватает $6,5 трлн для обеспечения зеленого перехода, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 г., говорится в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Пекину нужно привлечь почти за 40 лет около 140 трлн юаней ($21 трлн) зеленых инвестиций. КНР недостает около трети из этой суммы, поэтому для достижения поставленных целей властям придется привлекать каждый год дополнительно 1,1 трлн юаней (около $165 млрд). Для сравнения, ВВП России в 2021 г. составлял $1,78 трлн.