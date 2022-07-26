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Китаю не хватает $6,5 трлн зеленого финансирования

Без них не достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Thomas Peter / Reuters

Китаю не хватает $6,5 трлн для обеспечения зеленого перехода, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 г., говорится в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Пекину нужно привлечь почти за 40 лет около 140 трлн юаней ($21 трлн) зеленых инвестиций. КНР недостает около трети из этой суммы, поэтому для достижения поставленных целей властям придется привлекать каждый год дополнительно 1,1 трлн юаней (около $165 млрд). Для сравнения, ВВП России в 2021 г. составлял $1,78 трлн.

Эти деньги должны идти на финансирование передовых экологичных инвестиций в таких сферах, как строительство, производство стали и выработка электроэнергии. Только в энергетическом секторе дефицит финансирования до 2060 г. составляет до $3 трлн, из которых минимум $897 млрд нужно инвестировать в солнечную энергетику, а $598 млрд – в ветряные электростанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных