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Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ

Эксперты призывают вкладывать в рублевые активы, юани и золото
Любовь Романова
Ведомство Кудрина напоминает ведомству Силуанова, что пора оптимизировать структуру наполовину замороженных активов фонда  / Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда. Согласно рекомендации аудиторов, Минфину при участии ЦБ до 29  июля 2022 г. нужно проанализировать структуру активов и исключить из ее состава доли заблокированных ресурсов.

На практике министерству нужно будет принять решение, как изменить структуру ФНБ таким образом, чтобы там не оставалось активов в валютах стран, которые ввели против России санкции, либо скорректировать постановление правительства, которое определяет порядок управления средствами фонда, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных