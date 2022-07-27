Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ

Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБЭксперты призывают вкладывать в рублевые активы, юани и золото
Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда. Согласно рекомендации аудиторов, Минфину при участии ЦБ до 29 июля 2022 г. нужно проанализировать структуру активов и исключить из ее состава доли заблокированных ресурсов.
На практике министерству нужно будет принять решение, как изменить структуру ФНБ таким образом, чтобы там не оставалось активов в валютах стран, которые ввели против России санкции, либо скорректировать постановление правительства, которое определяет порядок управления средствами фонда, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.