Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ

Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда. Согласно рекомендации аудиторов, Минфину при участии ЦБ до 29 июля 2022 г. нужно проанализировать структуру активов и исключить из ее состава доли заблокированных ресурсов.