Власти хотят реанимировать инновационные долины

Власти хотят реанимировать инновационные долиныРегионы не уделяют этому инструменту развития достаточно внимания, полагают в Минэке
Власти хотят реанимировать механизм инновационно-технологических долин – специальных режимов с налоговыми льготами. Вопрос 26 июля обсуждался на совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионов, Минпромторга и Минпросвещения, сообщили «Ведомостям» два участника встречи. Долины должны ускорить политику по замещению сложных технологий и стать ответом на санкции. При этом работа по их развитию практически не ведется, а приток новых стартапов и инвесторов из-за санкций приостановился, передал источник позицию Минэка, высказанную на совещании.
На совещании подчеркивалось, что на важность инструмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) обращал внимание лично президент, эта работа находится под его прямым контролем. По словам участников встречи, правительство поручило Минэку провести мониторинг эффективности долин. Минэк разработал критерии для проведения такой оценки: чтобы она была положительной, резидентам центра в целом нужно показать рост выручки, численности сотрудников и выполнить планы по проектам и по созданию инфраструктур.