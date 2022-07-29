Власти хотят реанимировать инновационные долины

На совещании подчеркивалось, что на важность инструмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) обращал внимание лично президент, эта работа находится под его прямым контролем. По словам участников встречи, правительство поручило Минэку провести мониторинг эффективности долин. Минэк разработал критерии для проведения такой оценки: чтобы она была положительной, резидентам центра в целом нужно показать рост выручки, численности сотрудников и выполнить планы по проектам и по созданию инфраструктур.