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Власти хотят реанимировать инновационные долины

Регионы не уделяют этому инструменту развития достаточно внимания, полагают в Минэке
Анастасия Бойко
Эффект от предложений Минэка (на фото — глава министерства — Максим Решетников) во многом будет зависеть от того, какими именно будут KPI для муниципальных властей / Андрей Гордеев / Ведомости

Власти хотят реанимировать механизм инновационно-технологических долин – специальных режимов с налоговыми льготами. Вопрос 26 июля обсуждался на совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионов, Минпромторга и Минпросвещения, сообщили «Ведомостям» два участника встречи. Долины должны ускорить политику по замещению сложных технологий и стать ответом на санкции. При этом работа по их развитию практически не ведется, а приток новых стартапов и инвесторов из-за санкций приостановился, передал источник позицию Минэка, высказанную на совещании.

На совещании подчеркивалось, что на важность инструмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) обращал внимание лично президент, эта работа находится под его прямым контролем. По словам участников встречи, правительство поручило Минэку провести мониторинг эффективности долин. Минэк разработал критерии для проведения такой оценки: чтобы она была положительной, резидентам центра в целом нужно показать рост выручки, численности сотрудников и выполнить планы по проектам и по созданию инфраструктур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных