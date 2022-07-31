Банки фиксируют резкий спрос граждан на трансграничные переводы

Трансграничные переводы с карты на карту в приложении «Почта банка» в мае – июне выросли более чем в 2 раза, рассказал представитель банка, добавив, что в июле их количество продолжало увеличиваться. Из всех переводов за рубеж 85–90% операций – переводы на карты иностранных банков, ежемесячно в банке их совершается более 30 000. В среднем клиенты переводят около 11 000 руб. Самые популярные страны – Казахстан, Узбекистан, Армения, Греция и Болгария: перечислять средства по этим направлениям стали в 3 раза чаще, чем годом ранее.