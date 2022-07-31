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Банки фиксируют резкий спрос граждан на трансграничные переводы

Он будет расти на фоне проблем с «Юнистримом», ухода Western Union и релокации сотрудников и родных
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Банки фиксируют увеличение спроса граждан на трансграничные переводы / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки фиксируют кратный рост спроса граждан на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья, об этой тенденции «Ведомостям» рассказали в «Почта банке», ВТБ, Дом.РФ и МТС-банке. Банк России перестал раскрывать статистику трансграничных переводов физлиц за рубеж и в Россию.

Трансграничные переводы с карты на карту в приложении «Почта банка» в мае – июне выросли более чем в 2 раза, рассказал представитель банка, добавив, что в июле их количество продолжало увеличиваться. Из всех переводов за рубеж 85–90% операций – переводы на карты иностранных банков, ежемесячно в банке их совершается более 30 000. В среднем клиенты переводят около 11 000 руб. Самые популярные страны – Казахстан, Узбекистан, Армения, Греция и Болгария: перечислять средства по этим направлениям стали в 3 раза чаще, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных