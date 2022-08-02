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Минфин решил оценить последствия расширения расчетов в нацвалютах со странами ШОС

Контракт на проведение исследования заключен с Экономической экспертной группой
Анастасия Бойко
В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан / ТАСС

Минфин интересуется экономическими последствиями от перехода на расчеты в нацвалютах со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; в нее входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на проведение научного исследования этого вопроса. Актуальность исследований по теме расширения расчетов в нацвалютах значительно возросла из-за введения в отношении России ограничений, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

Стоимость госзакупки – 50 млн руб. Победителем конкурса стал аналитический центр «Экономическая экспертная группа» (ЭЭГ). Кроме исследования расширения расчетов в нацвалютах в этот заказ вошло еще несколько тем. Главные из них – оценка последствий экономических кризисов в Аргентине, Бразилии, Греции и Турции, а также изучение зарубежного санкционного законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных