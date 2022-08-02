Минфин решил оценить последствия расширения расчетов в нацвалютах со странами ШОС

Минфин решил оценить последствия расширения расчетов в нацвалютах со странами ШОСКонтракт на проведение исследования заключен с Экономической экспертной группой
Минфин интересуется экономическими последствиями от перехода на расчеты в нацвалютах со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; в нее входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на проведение научного исследования этого вопроса. Актуальность исследований по теме расширения расчетов в нацвалютах значительно возросла из-за введения в отношении России ограничений, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.
Стоимость госзакупки – 50 млн руб. Победителем конкурса стал аналитический центр «Экономическая экспертная группа» (ЭЭГ). Кроме исследования расширения расчетов в нацвалютах в этот заказ вошло еще несколько тем. Главные из них – оценка последствий экономических кризисов в Аргентине, Бразилии, Греции и Турции, а также изучение зарубежного санкционного законодательства.