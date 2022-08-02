Эксперты сообщили о сохранении активного спроса на кадры в ближайшие месяцы

Менеджеры российских компаний продолжат нанимать сотрудников в ближайшие 3–4 месяца, хотя и не так активно, как в прошлом году бурного восстановления после коронакризиса. Об этом говорится в докладе экспертов НИУ ВШЭ «Композитные индикаторы занятости в базовых отраслях экономики России: ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2022 г.».