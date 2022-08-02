Эксперты сообщили о сохранении активного спроса на кадры в ближайшие месяцы

Эксперты сообщили о сохранении активного спроса на кадры в ближайшие месяцыОпережающие индикаторы ВШЭ показывают лишь небольшое снижение относительно бурного 2021 года
Менеджеры российских компаний продолжат нанимать сотрудников в ближайшие 3–4 месяца, хотя и не так активно, как в прошлом году бурного восстановления после коронакризиса. Об этом говорится в докладе экспертов НИУ ВШЭ «Композитные индикаторы занятости в базовых отраслях экономики России: ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2022 г.».
Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) – опережающий индикатор, рассчитываемый институтом на основе опросов руководителей компаний и экономических показателей, за I и II квартал 2022 г. составил 103,5%. Это лишь немного ниже значения 2021 г., тогда ИОЗ держался выше отметки 104% (104,2% в IV квартале 2022 г.), сообщается в исследовании.
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