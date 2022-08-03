Нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий Минфина. Есть ли риски для бюджета

Нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий Минфина. Есть ли риски для бюджетаНегативная динамика на рынке может сохраниться, но по итогам года план будет превышен на 1,5–2 трлн рублей
Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь – июль составили 7,2 трлн руб., следует из данных Минфина, обновленных 3 августа. Это в 1,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 г. за семь месяцев в казну поступило 4,8 трлн руб.
Непосредственно в июле 2022 г. бюджет получил 770 млрд руб. Но Минфин ожидал более высоких поступлений, следует из пресс-релиза ведомства. Министерство прогнозировало доходы на 75 млрд руб. больше.
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