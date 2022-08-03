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Нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий Минфина. Есть ли риски для бюджета

Негативная динамика на рынке может сохраниться, но по итогам года план будет превышен на 1,5–2 трлн рублей
Любовь Романова
Снижению нефтегазовых доходов бюджета в июле способствовали сокращение поставок газа, нефти и нефтепродуктов в Европу, а также крепкий рубль / Максим Стулов / Ведомости

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь – июль составили 7,2 трлн руб., следует из данных Минфина, обновленных 3 августа. Это в 1,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 г. за семь месяцев в казну поступило 4,8 трлн руб.

Непосредственно в июле 2022 г. бюджет получил 770 млрд руб. Но Минфин ожидал более высоких поступлений, следует из пресс-релиза ведомства. Министерство прогнозировало доходы на 75 млрд руб. больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных