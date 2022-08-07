Власти осенью вернутся к обсуждению законопроекта о блокировке имущества бизнеса при проверках

Власти осенью вернутся к обсуждению законопроекта о блокировке имущества бизнеса при проверкахДокумент решили не рассматривать весной, но он остается на повестке
Планы правительства предоставить налоговикам право оперативно блокировать имущество должников при обнаружении признаков уклонения от обязательных платежей остаются в силе, сообщили «Ведомостям» два близких к правительству источника и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников, в кабинете министров надеются, что законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, будет рассмотрен в ходе осенней сессии. В весеннюю сессию депутаты не рассматривали документ, поскольку в приоритете было принятие антикризисных мер, пояснил источник «Ведомостей».
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам пока не выносил свое заключение на документ. По словам источника в комитете, несмотря на то что по сравнению с первоначальными версиями законопроект довольно существенно доработали, он все еще вызывал критику предпринимателей. Законопроект может потребовать доработки и более детального обсуждения его положений, согласен собеседник, близкий к правительству. До тех пор пока между правительством и бизнесом не будет достигнут компромисс, документ одобрен не будет, заверил источник в профильном комитете Госдумы.