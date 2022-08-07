Власти осенью вернутся к обсуждению законопроекта о блокировке имущества бизнеса при проверках

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам пока не выносил свое заключение на документ. По словам источника в комитете, несмотря на то что по сравнению с первоначальными версиями законопроект довольно существенно доработали, он все еще вызывал критику предпринимателей. Законопроект может потребовать доработки и более детального обсуждения его положений, согласен собеседник, близкий к правительству. До тех пор пока между правительством и бизнесом не будет достигнут компромисс, документ одобрен не будет, заверил источник в профильном комитете Госдумы.