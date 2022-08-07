Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Власти осенью вернутся к обсуждению законопроекта о блокировке имущества бизнеса при проверках

Документ решили не рассматривать весной, но он остается на повестке
Любовь Романова Дмитрий Гринкевич
Принятие законопроекта об обеспечительных мерах скорее всего без энтузиазма будет воспринято российскими налогоплательщиками и создаст дополнительные сложности для малого и среднего бизнеса / Максим Стулов / Ведомости

Планы правительства предоставить налоговикам право оперативно блокировать имущество должников при обнаружении признаков уклонения от обязательных платежей остаются в силе, сообщили «Ведомостям» два близких к правительству источника и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников, в кабинете министров надеются, что законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, будет рассмотрен в ходе осенней сессии. В весеннюю сессию депутаты не рассматривали документ, поскольку в приоритете было принятие антикризисных мер, пояснил источник «Ведомостей».

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам пока не выносил свое заключение на документ. По словам источника в комитете, несмотря на то что по сравнению с первоначальными версиями законопроект довольно существенно доработали, он все еще вызывал критику предпринимателей. Законопроект может потребовать доработки и более детального обсуждения его положений, согласен собеседник, близкий к правительству. До тех пор пока между правительством и бизнесом не будет достигнут компромисс, документ одобрен не будет, заверил источник в профильном комитете Госдумы.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных